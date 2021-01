La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: addio a Giampaolo, arriva Nicola. Ennesimo cambio sulla panchina dei granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino commenta l’avvicendamento sulla panchina dei granata: nonostante le parole di sabato sera, Cairo ha deciso di esonerare Giampaolo. Al suo posto, c’è Nicola.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: L’ennesimo salvaToro: vai Nicola!

L’allenatore tifoso. Oggi come nel 2006, serve una sua magia

Arriva l’esonero. Giampaolo, storia di un flop annunciato

Il tecnico più “difficile” nella stagione più complicata. Club debole, mercato inadeguato

La Repubblica: Finisce la via crucis di Giampaolo. Arriva Nicola per salvare il Toro

Diciottesimo cambio in panchina dell’era Cairo. Primo acquisto: Schone dal Genoa

La Gazzetta dello Sport: Il Torino svolta

Giampaolo ai saluti, in pole c’è Nicola. L’uomo dei miracoli