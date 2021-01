La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: arriva Nicola, ieri prima giornata al Filadelfia. Il racconto di chi lo conosce bene

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta il primo giorno particolare vissuto da Davide Nicola nel Toro: era sugli spalti del Filadelfia in attesa di ufficializzare la sua panchina.

Tuttosport: “Il sogno dei sogni”

Nicola: di notte da Cairo e di giorno al Filadelfia

Vertice: cambiano i piani. Un tentativo per Sanabria

Nicola ha avuto al Genoa il paraguaiano del Betis: spera di scavalcare il Bologna. Schone, a costo zero, resta un’opzione

La Stampa: Toro, con Nicola via al piano salvezza. Nel contratto anche la media punti

Esordio da neo tecnico in tribuna al Filadelfia in attesa della firma: oggi primo allenamento, si ripartirà dal 3-5-2

CronacaQui: Nicola al Filadelfia parte dalla tribuna in attesa della firma

La Repubblica: Toro, la prima regola di Nicola: “Nessuno ha il posto assicurato”

Il nuovo mister ha seguito l’allenamento dalla tribuna del Fila: un cavillo gli ha impedito di essere in campo. Cambio di modulo e recupero dei giocatori messi all’angolo da Giampaolo: ecco i suoi obiettivi

La Gazzetta dello Sport: È l’ora di Nicola

Toro, scatta l’operazione risalita

Il Corriere dello Sport: La missione di Nicola: mettere al sicuro il Torino

Da ieri sera ufficiale l’esonero di Giampaolo. Il nuovo tecnico inizia oggi (per la burocrazia)

Corriere Torino: “Toro, la scelta migliore”

Questa mattina Nicola prenderà il posto di Giampaolo, Gianni De Biasi l’ha allenato tra i granata nel 2005/2006: “Super intelligente e sanguigno, sa creare empatia e mettere ii piedi un impegno collettivo forsennato”