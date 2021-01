La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: l’arrivo di Nicola, il primo vero giorno al Filadelfia e le nuove mosse di calciomercato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Davide Nicola si sia presentato alla sua nuova squadra. Intanto, si lavora per rinforzare i reparti con maggiori criticità.

Tuttosport: Al Filadelfia alza già la voce. I convenevoli? Poi. Nicola ha in testa solo il nuovo Toro

Il tecnico rinvia la presentazione: non gli interessa parlare, ma capire e risolvere in fretta i mali della squadra. Ai giocatori: “Vinciamo a Benevento e tutto cambia”

Ci sono anche Simy e Diaw

Non solo Sanabria: tentativi per i bomber di Crotone (con Edera e Bonazzoli) e Pordenone

La Stampa: Lerager, il jolly di Nicola. Può ritrovarlo al Toro

Il centrocampista danese è stato l’uomo salvezza al Genoa sei mesi fa. Può fare la mezzala o muoversi da centrale. L’ingaggio è nei parametri

CronacaQui: Nicola segna la strada: “Toro, andiamo forte. Poche cose, fatte bene”

La Repubblica: Nicola, debutto in granata: “Caro Toro, qui c’è bisogno di più armonia ed equilibrio”

E chiede a Cairo in attacco il paraguaiano Sanabria, un ex del suo Genoa, o in alternativa Diaw che sta facendo faville in Serie B

La Gazzetta dello Sport: La scossa di Nicola

Nel suo primo giorno al Toro subito grinta, ritmo e tattica

Corriere Torino: Toro, nostalgia Glik

L’amatissimo ex capitano granata, ora al Benevento: “In questi giorni mi stanno passando nella mente tanti ricordi. L’emozione più grande? A Superga…”