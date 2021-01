La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Nicola si presenta al gruppo e ora aspetta rinforzi. Vagnati al lavoro per arrivarci presto

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta i primi giorni da allenatore di Davide Nicola: cosa cambierà nei granata a livello di modulo e uomini. E poi, il calciomercato.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Il Toro vara il “Piano Nicola”. Sanabria caldo. Mezzala: Lerager primo obiettivo

L’ostacolo per il paraguaiano è il pressing del Bologna. Il centrocampista, come la punta già allenata a Genoa dall’attuale tecnico granata, richiesto in prestito

Da Ansaldi e Baselli. Nuova vita granata

L’esterno argentino, con Giampaolo, era stato titolare soltanto in quattro partite. Il centrocampista, dopo il grave infortunio, potrà esordire a gara in corso a Benevento

La Stampa: C’è anche il Toro al ballo delle punte. Jolly Zaza per Pavoletti o Sanabria

L’attaccante potrebbe diventare pedina di scambio con il Cagliari o il Betis per arrivare ai rinforzi chiesti da Nicola

CronacaQui: Il Toro e il Cagliari provano lo scambio Pavoletti-Zaza. C’è Lerager per la mediana

Contatti continui per rinforzare la rosa granata

La Repubblica: Glik: “Mi mancano un sacco sia il Toro, che il Torino. Qui ho un sacco di bei ricordi”

La Gazzetta dello Sport: Il Toro di Nicola. Sirigu, Belotti e tanta velocità. Il futuro granata in 4 mosse

Confermato il 3-5-2 come modulo base. Il nuovo tecnico ha stima di Zaza e Verdi e pensa a un ruolo speciale per i veterani

Corriere Torino: Nicola, casa e panchina

Tre giorni quasi senza sonno tra tabelle, schemi e video per far nascere il nuovo Toro