Torino, la rassegna stampa di oggi 18 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: avanti con il calciomercato, Giampaolo aspetta rinforzi. Domani primo allenamento

Tuttosport: Ferrero smonta Cairo

Linetty: offerti 8 milioni, poi 7. “Allora costa 13!”

“Sepe: Toro prima scelta”. E Biglia è sempre più vicino

L’agente Giuffredi conferma il gradimento del portiere per i granata

CronacaQui: Toro, lavori in corso. Linetty, Valoti, Biglia: rivoluzione in mezzo

La Repubblica: Per il Toro le vacanze sono già finite. Via alle visite, domani parte il ritiro

Prima la presentazione del nuovo allenatore Giampaolo, poi allenamento al Filadelfia e sabato il trasferimento a Biella. Prosegue la campagna acquisti: dopo Rodriguez, in arrivo il polacco Linetty, Biglia e Valoti. Zaza sarà confermato