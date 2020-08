Torino, la rassegna stampa di oggi 19 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: per Giampaolo è tempo di presentazione, aspettando le prossime mosse di calciomercato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta delle ultime di calciomercato del Toro ma soprattutto dell’attesa per la presentazione di Giampaolo: oggi l’allenatore parlerà e dirigerà il suo primo allenamento.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: 5 aiuti per Giampaolo (13° tecnico di Cairo)

L’allenatore ha coraggio, deve ridare dignità al Toro. Oggi il battesimo

Toro: Giampaolo vuole Andersen. Lo ha chiesto con Biglia e Linetty

Il Lione non chiude la porta al prestito del difensore danese, mentre per ora il Leicester dice di no per Praet. Stallo sul polacco che rimane il primo obiettivo per il ruolo di mezzala. Regista: pressing sull’ex del Milan

La Stampa: Toro, l’ora di Giampaolo: “Negli ultimi 30 metri ci si può sentire liberi”

Parte oggi dal Filadelfia il nuovo corso dopo la pessima stagione. Forte curiosità per le idee e i metodi del nuovo allenatore

CronacaQui: Toro, via 17 giorni dopo. Parte l’era Giampaolo aspettando il mercato

La prima del neo tecnico con molte facce nuove

La Repubblica: Giampaolo ha trovato il regista per il suo Toro: è l’ex Milan Biglia

Vicino l’accordo biennale con il centrocampista che è stato un pilastro della nazionale argentina negli ultimi anni. Oggi la presentazione ufficiale del nuovo allenatore. In porta in arrivo Sepe, prende il posto di Sirigu che va a Roma

La Gazzetta dello Sport: Toro al via, scatta il progetto rilancio

Alle 14 il presidente Cairo presenta il tecnico Giampaolo, poi ci sarà il primo allenamento

Corriere Torino: Intervengono Cairo e Beretta: Filadelfia ristrutturato e più moderno

Il Toro si ritrova oggi: parla Giampaolo. Intanto Lyanco e Sirigu attendono novità sul loro futuro