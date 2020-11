Torino, la rassegna stampa di oggi 18 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal calciomercato agli allenamenti di Giampaolo, quanti incroci con l’Inter

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata si stia preparando alla sfida contro l’Inter e da quali possibili incroci di calciomercato possano nascere proprio con i nerazzurri.

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino

Tuttosport: “Io, solo Toro! E Belotti a vita”

I 50 anni di Asta, anima granata

Nainggolan, chiave Izzo

Non solo Vecino. Il difensore granata, fuori dai piani di Giampaolo, resta papabile per uno scambio con l’uruguaiano ma diventa anche una carta da giocare per il belga

CronacaQui: Pochi tiri in porta e tanti gol. Ma i pali presi lasciano il segno

I granata sono secondi nella speciale classifica legni

La Gazzetta dello Sport: Futuro assicurato

C’è l’accordo totale. Ora Singo e il Torino sfrecciano a destra

La Repubblica: Il Toro respira, nessun positivo. E per la sfida all’Inter torna Zaza

Migliora anche Giampaolo che, in isolamento per il Covid, ha diretto l’allenamento granata da casa. E si parla già di mercato: a gennaio possibile con i nerazzurri: Izzo per Nainggolan