Torino, la rassegna stampa di oggi 19 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Giampaolo, tattiche anti Conte

Rincon come scudo, Lukic per ripartire. Le fasce protette

AAA punta cercasi

Zaza+Bonazzoli+Verdi=zero gol. Il compagno di Belotti continua a essere un problema: gli scenari per gennaio

La Stampa: Sconfitto il Covid, il bomber Zaza è in cerca di riscatto

L’attaccante ha giocato la sua ultima gara a settembre contro l’Atalanta

CronacaQui: Singo, rinnovo vicino. Firmerà fino al 2025

Manca solo l’ufficialità per il difensore ivoriano

La Gazzetta dello Sport: Rincon spinge il Toro

Playmaker e marcatore: Tomas è pronto a sdoppiarsi

Corriere Torino: Vi racconto Bonazzoli

Michele Ravera: “È un predestinato: Federico non solo è bravo tecnicamente ma sa muoversi bene, ha istinto e acrobazia. E sin da piccolo non si nascondeva davanti alle responsabilità”