La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: pareggio al cardiopalma con la Lazio, il Toro di Nicola è salvo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della partita giocata contro la Lazio, dei pali presi dai biancocelesti alla fine e del punto che porta la salvezza ai granata. Ora si dovrà ricostruire.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, sei salvo: grazie Immobile!

L’ex Ciro sbaglia il rigore all’84’: in A senza meriti

Cairo, ma che dici? Ciao Gallo e Nicola, i tifosi si infuriano

Liti e spintoni in tribuna. Poi le solite parole al vento, come se niente fosse, e segnali d’addio per Belotti e il tecnico

La Stampa: Per un palo

Il Toro trema ma pareggia con la Lazio e si salva: Immobile (su rigore) e Lazzari colpiscono i legni. Cairo: “Mai più un campionato così”. Finale rovente tra il patron granata e il bomber biancoceleste

CronacaQui: Toro salvo per un palo. Contro la Lazio è 0-0, i granata fanno festa

Finale al cardiopalma

La Repubblica: La Lazio non si risparmia. Due pali salvano il Toro dal baratro della B

Granata sicuri della A con 90 minuti di anticipo grazie a Sirigu e ai due legni di Immobile e Lazzari. Izzo ritrova la grinta, bene Ansaldi ma i compagni non lo seguono. Rincon colleziona solo errori

La Gazzetta dello Sport: Il Toro ora fa festa

Pali ed emozioni: è pari con la Lazio. Missione compiuta, Benevento in B

Corriere Torino: “Toro, ora ricostruiamo”

Il presidente Cairo: “Festeggiamo, poi al lavoro per tornare dove dobbiamo stare”