La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Cairo, la querelle con Immobile, e i rinnovi a Nicola e Belotti

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il presidente granata Urbano Cairo sia alle prese con tante questioni da risolvere: dagli strascichi polemici post Lazio, ai contratti di Belotti e Nicola.

Tuttosport: Cairo sbanda anche su Immobile!

Ciro, gravi accuse: “Offese infamanti”. E la Lazio minaccia

Figuracce in serie, ansia Blackstone e tifosi in rivolta

Dai timori per Rcs al caso sindaco all’imbarazzo Belotti. Cairo si scopre accerchiato: altre contestazioni in vista

La Stampa: C’è Juric nei piani del Toro. Lui o Nicola, scelta in 15 giorni

I piani granata dopo la salvezza: piace il tecnico croato del Verona, inseguito già l’anno scorso

CronacaQui: Nodi Nicola e Belotti. Juric per la panchina

Dopo la salvezza, l’ora della programmazione

La Repubblica: Toro, tutti i dubbi di Cairo sui rinnovi di Belotti e Nicola

Per l’allenatore in lizza Gattuso e Juric. In partenza Nkoulou e Verdi

La Gazzetta dello Sport: Toro nel futuro

Nicola: “Fatta un’impresa”. Ma la conferma non è scontata

Corriere Torino: Belotti prima mossa

Il Toro ha cominciato a studiare le prossime azioni di mercato con prestiti e riscatti da valutare. Il capitano è il nodo principale, poi viene la panchina di Nicola