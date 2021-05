La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal futuro calciomercato del Toro, al via libera del Comune sul Robaldo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per il prossimo anno: il calciomercato in testa, pensando ai rinnovi. Poi, la questione Robaldo che sembra essersi sbloccata.

Tuttosport: Anche Juric per convincere Belotti

Cairo scopre l’urgenza: rinnovo entro gli Europei

Al Fila si consuma la grigliata salvezza: l’imbarazzo va in fumo

Inopportuno barbecue nel cortile della leggenda granata, da anni chiuso ai tifosi: che lo scoprono e si scatenano sui social. Cairo: un altro post, un altro autogol

La Stampa: Giocatori in scadenza o a fine contratto, l’estate caldissima del Toro sul mercato

A salvezza acquisita è già ora di guardare al futuro: 12 granata in bilico. Tra questi c’è Ansaldi, che però potrebbe restare

CronacaQui: Belotti, addio o rinnovo. Mourinho in pressing sugli azzurri-granata

Il Gallo e Sirigu piacciono alla Roma di Friedkin

La Gazzetta dello Sport: FInale da Toro

Grinta e tanta voglia di lottare. Per Nkoulou addio di classe

Corriere Torino: C’è il sì: il vivaio del Toro ha una casa

Via libera della conferenza dei servizi al piano di interventi sul Robaldo, ora tocca alla Giunta