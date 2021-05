La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal nuovo allenatore, al rinnovo di Belotti. Il punto sul calciomercato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia preparando le prime mosse per la prossima stagione: dal nuovo allenatore ai giocatori.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, attento: per Juric ora irrompe il Cagliari

Il croato non è indifferente alle lusinghe di Giulini: il lavoro di Vagnati per cercare il sostituto di Nicola (se non sarà confermato) parte con una salita

Sta per tornare un’altra squadra

Aina, Iago Falque, Meité, Segre, Damascan e Millico. È la lunga schiera di chi è destinato a rientrare alla base

CronacaQui: Sanabria si confessa: “Toro, quanta passione. E i due gol alla Juve…”

La Repubblica: Belotti pronto a lasciare il Toro. Tifosi in pressing

La Gazzetta dello Sport: Ansaldi, un ritorno super. Il Toro lo premia: insieme un altro anno

Il rinnovo non era automatico, il club ha deciso di esercitare la clausola per il prolungamento