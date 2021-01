Torino, la rassegna stampa di oggi 2 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: tra il calciomercato e un gennaio di fuoco, il Toro si prepara a ripartire

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: C’è Nkoulou per Krunic

Toro-Milan, in vista scambi e trattative. In ballo anche Meité

Toro: il richiamo del prestito. Kouamé si scalda

Defrel piace, ma il Sassuolo non fa sconti. L’ivoriano può arrivare per 6 mesi dalla Fiorentina

La Stampa: Torino alla riscossa, due crisi da risolvere

Parma e Spezia per risalire: il Toro sta finendo il tempo

CronacaQui: L’anno del Gallo Belotti tra la figlia in arrivo e la salvezza del Toro

La Repubblica: Toro, sette partite in un mese. Gennaio decide il suo futuro

Con la sfida di Parma parte un tour de force che influenzerà anche il mercato

La Gazzetta dello Sport: La prende Bremer

Ha intercettato 362 palloni nel 2020. Nessuno fa meglio del difensore del Toro

Corriere Torino: Un anno… da vincere

Il Toro alla svolta: serve un gennaio a tutto gas per allontanare i pensieri