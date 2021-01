Torino, la rassegna stampa di oggi 3 gennaio 2021 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la partita contro il Parma come decisiva per Giampaolo, e quelle voci su D’Aversa…

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro debba provare a battere il Parma e cercare di allontanare i fantasmi della retrocessione. Giampaolo è insidiato da D’Aversa sulla panchina.

Tuttosport: Toro-Giampaolo: tre partite in una!

Salvezza, futuro, mercato in ballo: “Ma io ho fiducia”

Oggi, poi il Verona. D’Aversa: i contatti e il caso contratto

L’ex tecnico del Parma, legato fino al ’22 con il Parma, è in ballo con Nicola in caso di esonero di Giampaolo. Variabile Donadoni

La Stampa: Toro a Parma per non fallire l’ultimo appello

La partita del Tardini mette in palio punti pesanti: Giampaolo di fronte all’ennesimo esame

La Repubblica: “Con il Parma non si può più sbagliare”

L’allenatore granata rilancia Verdi in attacco a fianco di Belotti. E spera in Baselli: “Torna in panchina, sarà lui il play del Toro”

La Gazzetta dello Sport: Il Toro nell’arena

Gennaio caldissimo, granata alla carica. C’è in gioco il futuro

Corriere Torino: “C’è un altro spirito”

Giampaolo: “Abbiamo un ridotto margine d’errore, c’è pressione e bisogna saperci convivere. Il Toro è però in crescita. Il mercato? Lo faremo…”