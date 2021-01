Torino, la rassegna stampa di oggi 4 gennaio 2021 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo vince e salva la panchina, fiducia nel Toro che ora può ripartire

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Marco Giampaolo abbia assicurato la sua permanenza sulla panchina, grazie al 3-0 sul Parma. Ora la squadra ha maggior fiducia.

Tuttosport: La fede in Giampaolo salva il Toro

Oggi non è più in B. Singo-Izzo-Gojak, vittoria blindata

“Che attaccamento! Belotti leone ma io… non sono al sicuro”

Giampaolo: “Mancanza di fiducia del club? No. E se così, sono stati bravi a nasconderla. Vittoria di tutti, e ora l’amico Juric”

La Stampa: Colpo da salto triplo. Finalmente il Toro può voltare pagina

Successo a Parma, addio ultimo posto: apre Singo, chiudono Izzo e Gojak

La Repubblica: Giampaolo torna vincente: “Ma non mi sento al sicuro”

A Parma i granata conquistano il secondo successo stagionale con un finale questa volta positivo. Il tecnico: “Però io non ho mai respirato sfiducia. E se c’è stata, la società è stata brava a nasconderla”

La Gazzetta dello Sport: Toro rigenerato

Belotti uomo squadra. I granata si esaltano e travolgono Liverani

Corriere Torino: Singo, il Toro alla carica

Al Parma (0-3) i gol granata arrivano dalla difesa: l’ivoriano è scatenato e Izzo super

Corriere dello Sport: Toro, vittoria dopo 11 gare. Parma, Liverani a rischio