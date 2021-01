Torino, la rassegna stampa di oggi 5 gennaio 2021 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: circola il nome di Kouamé per l’attacco, intanto Giampaolo vuole continuità di risultati

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per prepararsi alla sfida contro il Verona: Giampaolo chiede continuità ai suoi, aspettando rinforzi. Uno potrebbe essere Kouamé.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Belotti fa anche il mercato del Toro

Si è trasformato in trequartista, regalando assist

Kouamé in pole per dare una mano al Gallo tuttofare

Con il capitano che spende tante energie per tirare su la squadra, è decisivo inserire una punta che lo aiuti e che segni tanti gol

La Repubblica: Izzo, Singo e Sirigu: le tre basi del rinnovato Toro di Giampaolo

Dopo la sconfitta con l’Udinese, un mese fa, un confronto nello spogliatoio ha cambiato la squadra. L’allenatore, adesso giochiamo con uno spirito nuovo, pronti ad andare in battaglia tutti insieme

La Gazzetta dello Sport: Sterzata Toro

Fiducia e senatori. Giampaolo vara la missione rimonta