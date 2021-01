Torino, la rassegna stampa di oggi 7 gennaio 2021 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo si gode il pari con il Verona e aspetta però urgenti rinforzi dal calciomercato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro abbia pareggiato con il Verona. Ora però Giampaolo aspetta rinforzi dal calciomercato.

Tuttosport: Sì, il Toro è vivo! Ma ora i rinforzi

Il 4° risultato utile di fila dopo lo strepitoso gol di Dimarco non cancella le carenze di qualità in mezzo e la solitudine di Belotti

“Bravi, un bel pari. Il mercato? Mica lo fa l’allenatore”

Giampaolo: “Se preferisco che arrivi un attaccante o un centrocampista? Chiedetelo a Vagnati. È il club a decidere in base alle finanze e alle uscite: noi tecnici contiamo poco”

La Stampa: Un pari che vale doppio. Il Toro mette la testa a posto

I granata rimontano nel finale il Verona: Bremer risponde al fantastico gol di Dimarco

CronacaQui: Dimarco, poi Bremer. Il Toro rimonta: “Abbiamo un’anima”

Un punto prezioso per la squadra di Giampaolo

La Repubblica: Giampaolo: “Il Toro adesso mi piace. E la prima vittoria in casa arriverà”

Mercato: Zaza e Edera verso la cessione, ieri sono rimasti a casa. In arrivo Kouamé

La Gazzetta dello Sport: Questo Toro non molla

Super Dimarco spinge il Verona. Bremer rimedia: a Giampaolo riesce la rimonta

Corriere dello Sport: Dimarco, che prodezza! Ma Bremer sa rimontare

Splendido gol al volo per il gialloblù. Belotti per una volta non brilla

Corriere Torino: “Ora siamo squadra”

L’1-1 in rimonta contro il Verona fa sorridere Giampaolo: “Grande spirito: in altri tempi il loro gol ci avrebbe tramortiti”