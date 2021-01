Torino, la rassegna stampa di oggi 8 gennaio 2021 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal calciomercato alla condizione di Belotti, ecco i titoli della giornata di oggi

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per rinforzare la squadra sul calciomercato. Per Vagnati, tante operazioni da seguire. E Belotti cerca il gol.

Tuttosport: Toro: anche Kurtic. Rivali per Kouamé, offerta per Joao Pedro

Vagnati tratta il centrocampista già in granata nel 2014. Duncan e Schone, piste aperte. La Fiorentina prende tempo sull’ivoriano, rispunta il brasiliano del Cagliari

Il Milan oltre Ibra riparte su Belotti

Cairo non concretizza le parole di rinnovo del capitano, in scadenza nel 2022. Lo svedese ha quasi 40 anni e deve decidere se continuare: da Massara e Maldini ok al progetto del Gallo

CronacaQui: Toro, non solo Kouamé. Defrel spalla del Gallo, e spunta anche Schone

Vagnati al lavoro per rinforzare la rosa granata

La Repubblica: Belotti e il gol perduto. Il guerriero è stanco

La Gazzetta dello Sport: Poker per il rilancio. Da Belotti a Bremer-gol, gli assi della svolta Toro

Quattro risultati utili e fiducia ritrovata: Giampaolo si è sbloccato. Izzo-Rincon sempre più protagonisti