Le riflessioni di Juric e il calo della squadra: ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino

Tuttosport

Juric, batti te stesso!

Ritorno, cali 5 volte su 6. L’obiettivo: più di 50 punti

Dopo WM, Sinisa: il passato bussa

Miha e Juric: punti in comune anche per i tifosi

Retroscena Singo: soffre di pubalgia, Ivan deve gestirlo

I fastidi compaiono, spariscono e poi tornano ciclicamente da qualche mese. Per ora l’esterno non vuole farsi operare

Toro, ora si cambia

In 4 gare, 3 ko: Juric rimette quasi tutti in bilico. Riecco Mandragora, con Buongiorno, Zima, Aina e Linetty in allerta

Corriere Torino

Belotti, rincorsa azzurra

Per il capitano del Toro ogni gara è una chance da non perdere. Sullo sfondo ci sono infatti i playoff mondiali: “assalto” a Immobile, Scamacca e Balotelli

La Gazzetta dello Sport

Torna Mandragora: più carisma in regia per rilanciare il Toro

Cresce con la fascia al braccio: a Bologna potrà ridare la spinta che pretende Juric

La Stampa

Da Mazzarri a Nicola attraverso Miha: il Toro fa i conti con il suo passato

Granata contro il Bologna di Sinisa, il tecnico con cui Belotti ha fatto meglio