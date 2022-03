I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 3 marzo 2022, a tre giorni dalla gara col Bologna

Tuttosport

-Toro, aria di rivoluzione in attacco

Gallo: cresta su. E ora si riprende pure la Nazionale. Sanabria in bilico, Zaza già ai margini. Pellegri: pazienza

-“Al Toro col monopattino”

Vojvoda: “Mi sono presentato che avevo pure le infradito…Ujkani mi ha portato a fare shopping. Qui sono Megrim”

-I tifosi spingono Gemello in campo

Anche domenica contro il Bologna il titolare dovrebbe essere Milinkovic-Savic. Ma sui social la gente del Toro chiede spazio per il giovane portiere

La Gazzetta dello Sport

Pobega, il jolly del Toro: dove lo metti funziona bene