I titoli dei principali quotidiani sul Torino: ecco la rassegna stampa di venerdì 4 marzo 2022

Tuttosport

Juric, Toro rock anti-Miha

Oscar alla stagione scorsa. Ora sfida l’ultimo tecnico rimasto nei cuori granata

Milinkovic KO: svolta in porta!

Dito infortunato: Berisha e Gemello pronti per il Toro

Tra Belotti, Bremer e Pobega: il futuro passa dal presente

Juric deve e vuole trarre il massimo dai suoi tre assi ora come ora in lista di partenza per dare ancora un senso a questa stagione

Pobega e Pellegri fermi per la febbre

Non solo l’infortunio di Milinkovic-Savic

La Gazzetta dello Sport

Una porta per due

Milinkovic stop, il Toro ai ripari: Berisha è pronto, ma Gemello…

La Stampa

“Ecco come giocavate”: il metodo Juric per ritrovare il Toro

Video e lunghi colloqui: il tasto dell’autostima per uscire dalla crisi