I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 7 marzo 2022, all’indomani del pareggio col Bologna 0-0

Tuttosport

-Questo Toro è un inno allo spreco

Muro Skorupski e gol mangiati: già 6 partite senza vittorie

-“Niente, non facciamo gol. E il Gallo non è intoccabile”

“Mi preoccupano solo i risultati. Belotti non mi è piaciuto, voglio e mi aspetto di più”

La Gazzetta dello Sport

Tanto Toro, zero gol. Skorupski è super, solo pari a Bologna. Ma quanto pesa l’errore di Massimi

I granata fanno di più: il portiere è decisivo su Singo e Djidji, poi Brekalo scheggia il palo.L’arbitro non vede un rigore

