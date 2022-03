I titoli dei principali quotidiani sul Torino: dopo il pari di Bologna, i granata si avvicinano alla sfida contro l’Inter

Tuttosport

Sempre più cavia di torti arbitrali: il Toro sta zitto

Chiesa: “Rigore clamoroso”

Berisha s’è già preso mezza porta di Vanja

Domenica con l’Inter probabile conferma dell’albanese che a Bologna ha saputo ridare sicurezza alla difesa. Ma per la prossima stagione si fanno i nomi di Provedel e Falcone

Toro, assalto a Saglam: è in scadenza e ha talento

Da un anno lo seguono anche Atalanta e Sassuolo: trequartista turco con passaporto tedesco, gioca in Olanda

Ricci e la gioia soffocata

Il giovane centrocampista, dopo il buon debutto da titolare a Bologna, ha ricevuto sostegno sui social

La Gazzetta dello Sport

Rilancio Toro

Il gioco c’è, ok i debuttanti. Ma a Juric servono più gol