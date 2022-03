I titoli dei principali quotidiani sul Torino: l’Inter si avvicina, ecco la rassegna stampa di mercoledì 9 marzo 2022

Tuttosport

Leader Mandragora, dopo Belotti

Fascia da capitano e contratto al ’27

Juric, ore alla tv a studiare l’Inter

Al Fila ancora assenti Milinkovic-Savic e Lukic

Da Vagnati e Juric parole al gusto amaro dell’addio

La retromarcia del ds dopo l’apertura dello “spiraglio”, la sferzata dell’allenatore: sempre più flebili le speranze in un miracolo Gallo. Cassano lo manda già al Milan

“Noi e il Grande Torino, amore e gloria: unici!”

Il vicepresidente del River Plate si commuove in diretta tv

Bremer è mondiale

“Sogno di andare in Qatar con la Seleçao”. I suoi segreti: “Vendevo gelati e tiravo di boxe. Prego con Ansaldi”

La Gazzetta dello Sport

Missione Rodriguez: annullare Barella. Sanabriain attacco. Ecco i piani del Toro

Il tecnico studia 4 novità per l’Inter. Berisha in porta va verso il bis. Pobega in marcatura sul regista