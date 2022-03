I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 10 marzo 2022, a tre giorni dalla sfida contro l’Inter

Tuttosport

-Praet è ko ma il Toro ripartirà da lui

Juric ha deciso: non potrà fare a meno del belga

-Singo, c’è pure il Newcastle: accelerata per prolungare

Non solo Tottenham e Arsenal: atteso il rinnovo fino al ’24 per far crescere la quotazione

-Milinkovic-Savic e Lukic sono tornati in gruppo

Buone notizie dal Fila in vista dell’Inter

La Gazzetta dello Sport

-Il cuore del Toro. Lukic torna in regia. Così Juric ritrova il suo punto di forza

Domenica sarà in campo contro l’Inter. Sempre protagonista nei big match