I titoli dei principali quotidiani sul Torino: ecco la rassegna stampa di venerdì 11 marzo 2022, a due giorni dall’Inter

Tuttosport

Bremer-Dzeko, la sfida dei giganti

Edin è riposato, Gleison ha già fermato Vlahovic

L’Inter vuole Bremer: 4 big in lotta, ma ora spuntano 3 inglesi

Anche Juve, Milan e Napoli sul granata. L’ultima novità: emissari di Tottenham, Manchester City e Liverpool domenica allo stadio

Nuovi aiuti granata per l’Afghanistan

L’impegno per l’agenzia ONU che segue i rifugiati

Pobega: è derby! Brozo la sorpresa

Per i granata compiti speciali: mordere il croato

Toro-Inter e i tifosi: record stagionale

Venduti 12mila biglietti, come al derby di ottobre

La Gazzetta dello Sport

Esame per Bremer

Dzeko all’orizzonte, il Toro si protegge con il suo colosso