I titoli sul Torino nella giornata in cui i granata affronteranno l’Inter: la rassegna stampa del 13 marzo 2022

Tuttosport

-Berisha, c’è un Toro da fermare

Juric conferma la svolta in porta: Milinkovic è out

-L’incubo Lautaro: quando segna lui, Toro a picco

L’argentino è uscito dal letargo con la tripletta alla Salernitana e il gol ad Anfield: ora non vuole più fermarsi

-“Toro incompiuto”

Juric: “Ci manca qualche step. Nella prossima stagione spero di non dover ricominciare da capo”

La Gazzetta dello Sport

-Toro-Inter si decide qui

Bremer-Dzeko, serata di lotta. Lukic-Calha: chi illumina?