I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 14 marzo 2022, all’indomani del grave torto subito dai granata

Tuttosport

-Toro, beffa atroce e scandalosa. Rigore assurdo negato da Guida, così non vale

Sanchez al 93′ dà l’1-1 all’Inter messa sotto dai granata, esaltati da Bremer-gol e vessati da un’altra volta dall’arbitro

– Stavolta protesta perfino Vagnati: “Inaccettabile”

-Ennesimo torto al Toro

Juric fatica a contenere la rabbia, applaude i suoi ma incalza ancora la società

La Gazzetta dello Sport

-Inter per grazia ricevuta. Il Toro va con Bremer, rigore negato a Belotti. Sanchez rimedia alla fine

Segna subito il difensore granata, poi Guida e il Var non vedono il fallo di Ranocchia. Il Niño fa pari al 93’: Inzaghi a -4 dal Milan

-Furia Toro: “Inaccettabile”. “Il rigore era netto, noi penalizzati ancora una volta”

Juric: «Inspiegabile il mancato fischio»Il d.t. Vagnati: «Errori di arbitro e Var»