I titoli dei quotidiani sul Torino: VAR e arbitri ancora nell’occhio del ciclone, dopo il grave errore della sfida contro l’Inter

Tuttosport

Toro, ora se ne accorgono tutti

“Anche un bimbo di 2 anni avrebbe dato quel rigore”

E Buongiorno rivela l’assurda tesi di Guida

“Ci ha detto che Ranocchia aveva preso la palla insieme al piede di Belotti”: come se non fosse fallo!

Guida e Massa stop: Rocchi “inferocito” anzitutto col VAR

Il designatore ha accusato Massa di superficialità: fermato per oltre un mese. Per Guida 3 o 4 settimane senza partite

Berisha, quasi una favola: “Grazie tifosi, vi sentiamo”

Da riserva per forza a “santo protettore” della porta granata: Bologna, poi i miracoli con l’Inter. E ora il titolare è lui

Corriere della Sera

Rigore Toro, i dialoghi arbitro-VAR: vedono la palla al posto del piede

Per “l’indifendibile errore” i vertici Aia sospendono per un mese Guida e Massa

La Gazzetta dello Sport

Guida-Massa, fuori un mese dalla Serie A: l’errore di Torino costa 3-4 giornate

Il Var parlando con l’arbitro dell’intervento di Ranocchia su Belotti visto al video: “Contatto simultaneo palla-piede, vai avanti”

Fenomeno Bremer

Il muro del Toro conquista tutti… da cannoniere