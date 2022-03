La rassegna stampa di mercoledì 16 marzo 2022: ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino, a pochi giorni dal Genoa

Tuttosport

Juric tra bel gioco e malumori

Toro in crescita, ma per la svolta serve molto di più

Ai granata mancano 6 punti

Conto al ribasso e figlio dei troppi errori degli arbitri. Paparesta: “L’AIA spieghi quanto successo in Torino-Inter”

In attacco ci vuole un big: gli obiettivi Simeone e Joao Pedro

Belotti parte, Zaza p ai margini e Sanabria segna troppo poco. Deve arrivare un bomber che garantisca 15 gol a campionato

Pobega la certezza, Djidji va ancora KO

Il centrocampista sa essere indispensabile anche nel ruolo di trequartista. Brutta notizia dal Filadelfia: il difensore dovrà stare fuori almeno 10 giorni

La Gazzetta dello Sport

Nuova spinta Toro

Buongiorno, Berisha e Izzo: è un ritorno al top, ora Juric ha più scelte