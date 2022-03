I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 18 marzo 2022, giornata della sfida tra Genoa e Toro

Tuttosport

-Juric, Toro di rabbia: “Stagione magnifica senza certi errori”

I granata in casa del Genoa (dove vincono da 4 anni) sono chiamati a smaltire la beffa “allucinante” con l’Inter

-Sanabria, stop di un mese?

Pure Djidji a Marassi è out

-“Genoa la vinci nei duelli”

“Servirà tanta qualità nelle sfide uno contro uno”

La Gazzetta dello Sport

Il Toro va al rilancio. Guida Mandragora. Capitan futuro sa come accendere la macchina granata

Dopo i super 90’ contro l’Inter,assalto al Genoa. Per Rolando è come un derby: cresciuto in rossoblù, oggi è il leader di Juric

La rassegna stampa sul Torino