Torino, la rassegna stampa di oggi 2 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal caso D’Angieri al calciomercato ancora fermo, mancano pochi giorni per completare la squadra

Tuttosport: D’Angieri smentisce Cairo: “Ma quale pubblicità!”

La sfida del presidente: “Io non vendo, c’è gente che vuole farsi pubblicità”. La replica: “Forma irrituale, ma intenzioni serie. Noi già pronti: con Braida. Buona fortuna, Cairo”

Assalto disperato: Kalinic. Poi i casi Andersen-Ramirez

Incontro in extremis con l’agente dell’attaccante, fuori rosa nell’Atletico Madrid: non si sa neanche dove si stia allenando. Il difensore del Lione quasi perso. Braccio di ferro con il trequartista: chiede troppi soldi

La Stampa: Cairo respinge l’idea Niang. Il Toro prova con Torregrossa

Sul taccuino del ds Vagnati prende spazio l’interesse per l’attaccante del Brescia. Ma la pista più calda porta al trequartista della Sampdoria Ramirez, che piace a Giampaolo

CronacaQui: Cairo: “Io non vendo”. E risponde a D’Angeri: “Si fa solo pubblicità”

La Gazzetta dello Sport: Tiri mancini Toro

Ansaldi-Rodriguez e la terza via Murru. La fascia è al sicuro