Torino, la rassegna stampa di oggi 3 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: avanti tutta per Ramirez, il Toro prova ad accelerare per il trequartista. Giampaolo al lavoro

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come continui il mercato dei granata, a pochi giorni dal termine. Intanto, Giampaolo è al lavoro con il resto del gruppo.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Ferrero: addio a Ramirez. “Vuole andare al Toro”

Oggi via libera: “Felice per Giampaolo e per il giocatore, un po’ meno per me”

Torregrossa? No. Riecco Bonazzoli

Cellino rifiuta 6 milioni per il centravanti, il Toro torna a bussare alla Samp

La Stampa: Ramirez ha scelto il Toro. Aumenta in granata la colonia sampdoriana

CronacaQui: Cairo passa all’incasso. E patron Ferrero dice: “Ramirez vuole il Toro”

La Repubblica: Toro, ceduto Berenguer. Arriva Ramirez

La Gazzetta dello Sport: I 15 giorni del Toro

Preparazione e difesa a 4. Giampaolo lavora alla svolta

Corriere Torino: Berenguer-Bilbao, è fatta. Rincon rinnova fino al 2022. Ora allo sprint per Ramirez