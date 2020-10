Torino, la rassegna stampa di oggi 5 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: tutto sul calciomercato, quando mancano meno di 24 ore alla fine della sessione estiva

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta le ultime frenetiche ore di calciomercato dei granata: manca poco al termine della sessione e Giampaolo si aspetta almeno due volti nuovi. È attesa per capire chi sarà.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Joao Mario dice nì. Slimani in attesa. Kalinic, intrigo a tre

Il Toro sul centrocampista, che però preferisce lo Sporting: ultimi tentativi disperati. Attacco: Giampaolo vuole Inglese, Torregrossa o Bonazzoli. Variabile Marcos Paulo

Toro-Ramirez: 2022. In arrivo con Varela

Accordo con il trequartista. Battaglia finale tra Cairo e Ferrero: un milione di differenza. Nell’affare rispunta il terzino destro del Copenaghen. E potrebbe entrare anche Bonazzoli

La Stampa: Toro, c’è Ramirez

Kalinic, Slimani o Ounas per l’attacco granata

La Gazzetta dello Sport: Torino last minute

Assalto a Ramirez, si tratta per Slimani. Novità Marcos Paulo

Corriere Torino: Nuovo Toro in volata

Il dt Vagnati spinge per una punta e un trequartista: Kalinic in pole, Joao Maria insidia Ramirez