Torino, la rassegna stampa di oggi 6 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: si chiude il calciomercato con gli arrivi di Bonazzoli e Gojak. Ora Giampaolo pensa al campionato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della chiusura del calciomercato e di chi sia arrivato in granata. Ora Marco Giampaolo ha due scommesse in più per l’attacco, e dovrà pensare al campionato. Ecco i titolo dei giornali in edicola quest’oggi che seguono da vicino la squadra granata.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport

Giampaolo: tanti auguri

L’allenatore fa di necessità virtù. Il progetto di gioco era un altro

Il Tottenham tenta Belotti in extremis: “Ma non sul serio”

Vagnati spiega l’ultimo no a Mourinho

La Stampa

Toro, niente Ramirez: costa troppo. Bonazzoli e Gojak, le scommesse

Due arrivi al fotofinish, ma non il regista. Via solo Aina, Djidji e Berenguer: rosa sovradimensionata

CronacaQui

Toro, scommesse rischiose. Arrivano Gojak e Bonazzoli

Giampaolo non è stato accontentato: manca il regista

La Gazzetta dello Sport

Toro, caccia al gol

Affare Bonazzoli, sorpresa Gojak. E muro su Belotti

Corriere Torino

Toro al completo

Presi trequartista e punta: arrivano il nazionale bosniaco Gojak e Bonazzoli. Annunciato pure il baby centrocampista Karamoko