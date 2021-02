La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Bremer permette al Toro di trovare la prima vittoria con Nicola, salvezza più vicina

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Bremer, una testata alla paura

Sofferenza, cuore e poi il coraggio: +5 dalla Serie B!

Bremer “gol-Fila”. Nicola “contento anche per i tifosi”

Il difensore: “Schema provato negli ultimi giorni”. Il tecnico: “I ragazzi meritano tanti elogi, cresceranno pure nel gioco”

CronacaQui: Colpo grosso Torino. Nicola vince la prima con un gol di Bremer

La Repubblica: Torino, tre punti d’oro per la salvezza. Bremer spezza il digiuno di vittorie

I granata superano il Cagliari dopo cinque pareggi consecutivi. Decide un colpo di testa del centrale brasiliano. Tanto equilibrio per 75 minuti, poi il gol che sblocca la partita. Ora i sardi sono cinque punti indietro

La Gazzetta dello Sport: Toro, gran colpo

Decide Bremer, è gioia granata. Flop Cagliari, Difra è al capolinea