La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia tornando a sorridere dopo la vittoria contro il Cagliari. Focus su Nicola e su come abbia cambiato volto alla squadra.

Tuttosport: Le svolte di Nicola

Ha ricostruito la difesa. Si corre di più e meglio

Sì, Linetty più gli altri due. Ma Sanabria ora lavora

Al Filadelfia si affronta anche il problema dei positivi

La Stampa: La difesa non si cambia. Nicola ha ricostruito il suo Toro “dal basso”

Izzo, Nkoulou e Bremer: i granata non prendono gol da 249 minuti. Nelle 18 gare della gestione Giampaolo il turnover aveva tolto certezze

La Repubblica: Nicola frena gli entusiasmi: “Tanto da fare”

Per i granata in arrivo tre gare decisive in 10 giorni per la salvezza

La Gazzetta dello Sport: Scossa Toro

Identità, gruppo, solidità. È la rivoluzione di Nicola

Corriere Torino: Toro, la svolta

Ci sono i nervi saldi di Cairo dietro al cambio di marcia dell’era Nicola. Decisive le scelte a gennaio del presidente granata