La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il ritorno di Sanabria in campo e la preparazione alla sfida contro il Sassuolo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si stia preparando alla sfida contro il Sassuolo con un attaccante in più: torna Sanabra, dopo l’assenza causa covid.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Belotti, rovescia ancora

Consigli la vittima preferita del Gallo. Caccia all’8° sigillo

Toro: presto la salvezza poi il piano per il futuro

La società, delusa dai nuovi, chiede a Nicola la risalita per poi valutare gli acquisti estivi

La Stampa: Finalmente Sanabria. Tappe forzate per riprendersi il Toro

Subito scatti e tattica dopo 20 giorni di isolamento per il Covid. Venerdì in panchina col Sassuolo. Già a Roma possibile titolare

La Gazzetta dello Sport: Ecco Sanabria

Tanta voglia di Toro, Tonny si mette in moto: “Non vedevo l’ora”

Corriere Torino: “È un Toro diverso”

Nel 2000 Camolese, Maspero e Schwoch vinsero a Cagliari e poi volarono in A: “Cominciava una striscia di 8 vittorie che Nicola può riaprire con l’entusiasmo”