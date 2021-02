La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Belotti e il matrimonio con il Toro, Cairo garantisce ma intanto viene contestato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro e Belotti provino a trovare un’intesa per il rinnovo. A garantire è Cairo, che ieri è stato duramente contestato.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Tifosi e Belotti: le grane di Cairo

Un camion vela per contestare il presidente

Scatto Bonazzoli, doppio sorpasso

L’ex sampdoriano in pole come partner di Belotti contro il Sassuolo. Zaza e Verdi inseguono. Sanabria accelera: andrà in panchina

CronacaQui: Belotti è diventato papà e Cairo prepara il rinnovo: “Il matrimonio continua”

Ieri sera è nata la primogenita dell’attaccante granata

La Repubblica: Cairo: “Promuovo Nicola e Belotti resta, ci penso io”

“Il matrimonio con il Gallo è stato molto positivo per noi e per lui. Vagnati sta già lavorando al nuovo contratto”

La Gazzetta dello Sport: Cairo blinda il Gallo

“Belotti-Toro, matrimonio felice. Scendo in campo, deve continuare”