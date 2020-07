Torino, la rassegna stampa di oggi 20 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: rabbia granata per la sconfitta, tanti errori condannano il Toro contro la Fiorentina

Tuttosport: Un Toro penoso esalta la Viola

Fiera degli orrori, paga pure Belotti

Longo, alibi deboli. Il Toro di Cairo è tutto sbagliato

Il tecnico ammette: “Approccio sbagliato e errori che non ci possiamo permettere”. Poi cerca disperatamente argomenti per recuperare fiducia e blindare presto la salvezza

La Stampa: Poche idee e persino confuse. Conferma Toro: nuova sconfitta

Per i granata ottavo ko di fila fuori casa: la Fiorentina vince e conquista l’aritmetica salvezza

La Repubblica: Solo un palo tra Belotti e la storia

Toro spento contro i viola, il Gallo a secco non eguaglia Ossola. Longo polemico: avversari più riposati, è già successo 2 o 3 volte

La Gazzetta dello Sport: Missione compiuta

Ribery incanta, Torino superato. Fiorentina salva, i granata devono ancora soffrire

Corriere Torino: Il Toro resta al palo

Ko a Firenze, ma Longo non ci sta: “Niente alibi, ma, ancora, i nostri avversari avevano riposato un giorno in più: in un format simile è decisivo”