La rassegna stampa di oggi, 21 luglio 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli sul Torino presenti nelle pagine dei principali quotidiani in edicola quest’oggi

I record negativi inanellati dal Torino in questa stagione, i tanti gol subiti e la contestazione sempre più forte ai danni del presidente Urbano Cairo sono i principali temi trattati dai quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano delle vicende della squadra granata. Vediamo i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

La rassegna stampa

Tuttosport

Il Toro e Cairo, Flop oltre i numeri

Battuti quasi tutti i record negativi: e non si sogna più

Mai il salto di qualità: non è solo per i risultati di questi 15 se si spegna la speranza dei tifosi in un riscatto

La rabbia dei tifosi deflagra sui social e arriva a Milano

Scritte anti Cairo addirittura davanti alla sede di Rcs. “IL Torino FC non ha nulla a che spartire col Toro”. Quel sarcasmo sui giocatori

Longo, l’occasione Juric

Il suo futuro sulla panchina del Toro traballa: ci riprova sfidando uno dei candidati a sostituirlo

La Gazzetta dello Sport

La stretta di Longo

Rivuole un Toro ad alta tensione: “Non è finita…”

La Stampa

Toro senza qualità, Belotti senza aiuti: Ansaldi e Verdi sono scelte obbligate

Domani al Grande Torino arriva il Verona: partita delicata che potrebbe consegnare la salvezza ai granata

Torino CronacaQui

Difesa da incubo: è la seconda peggiore dell’era Cairo

Già subite 62 reti, e il campionato non è ancora finito