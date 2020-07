Torino, la rassegna stampa di oggi 22 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: attesa per la partita contro il Verona, vincere vorrebbe dire salvezza matematicamente raggiunta

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si stia preparando per la partita contro il Verona, con la squadra che aspetta la vittoria per raggiungere matematicamente la salvezza e chiudere un’annata difficilissima.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Longo, il Verona si ferisce al centro: è la partita di Verdi”

Gioca il tattico Sena: “L’ex napoletano ha la capacità di incidere tra le linee, anche se la mancanza di un play tra i granata limita la quantità di palloni che può ricevere”

“C’è Petagna in cambio”. Ma Belotti non si tocca

Ferrante vede un accordo tra Cairo e il Napoli per il Gallo. E a Udine si scalda l’alternativa Lasagna. Voci dall’Inghilterra: Toro su Danjuma del Bornemouth

La Stampa: Toro, la doppia sfida di Longo. Battere il Verona e l’ombra di Juric

Il tecnico croato piace a Cairo: centrare la salvezza contro di lui avrebbe un peso doppio

CronacaQui: Rincon fa 100 col Toro: “Vogliamo i tre punti per chiudere bene”

C’è il Verona di Juric, osservato speciale dei granata

La Repubblica: Toro in campo per battere un tabù. Verona sempre imbattuto con Cairo

I gialloblù stasera allo stadio “Grande Torino” forti di una tradizione che resiste ormai da un decennio. La vittoria consentirebbe ai granata anche di conquistare la matematica certezza della permanenza in A

La Gazzetta dello Sport: Longo si affida ai veterani per mettere il Toro a riparo

L’esperienza di Belotti, De Silvestri, Rincon e Sirigu un’arma in più. El General fa 100 in A con i granata

Corriere Torino: Bremer l’inarresabile

Inesorabile la crescita del brasiliano, che si è ritagliato un ruolo da titolare anche per il futuro. E ora insegue la maglia dell’Under 24 per l’Olimpiade 2021 con il suo Brasile