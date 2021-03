La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Belotti e il rinnovo, ma anche il Toro a Genova per cercare tre punti vitali

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro sia alla ricerca di punti vitali contro la Sampdoria. Poi, la questione del rinnovo di Belotti.

Tuttosport: Belotti può restare: ecco perché

Salvezza e nuove ambizioni per un sentimento da Toro

Due vittorie: è vitale anche per il derby

Non capita da quasi un anno e mezzo: Toro sempre impantanato. Battere la Samp è fondamentale per la classifica e per il morale

CronacaQui: Mandragora in regia, gol pesanti e assist. Così si è preso il Toro

Il ragazzo di Scampia ha dato qualità

La Repubblica: Gojak rivelazione, Nicola gioca il jolly a centrocampo

La Gazzetta dello Sport: Il derby di Sanabria

Il Toro contro la Sampdoria vuole continuare la risalita