La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Davide Nicola stia caricando il Toro alla ricerca di tre punti fondamentali per salvarsi: oggi contro la Sampdoria l’allenatore si aspetta una grande prova.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro da rimonta totale”

Genova per Nicola: “Non mollare mai! Evitando le sberle”

Per il Toro e per la Nazionale. Vai, Mandragol!

Il centrocampo granata sta rinascendo su Mandragora, tornato azzurro grazie a Nicola: sognando Gerrard

La Stampa: Toro a Genova per lo scatto salvezza: “È arrivato il momento di accelerare”

Battere la Sampdoria porterebbe i granata a più quattro dal terz’ultimo posto con una partita ancora da recuperare

CronacaQui: Nicola carica il Torino: “Ora serve equilibrio, dobbiamo accelerare”

Oggi pomeriggio la trasferta di Genova con la Samp

La Repubblica: Nicola: “Il Toro deve trovare più continuità”

La Gazzetta dello Sport: La carica del Toro

Svolta Mandragora. Regia, gol, l’azzurro. E ora l’esame Samp

Corriere Torino: Gallo, torna a cantare

Oggi (ore 15) il Toro fa visita alla Samp. Il capitano granata è a secco da 4 gare. Nicola: “Ci crediamo sempre, e cambiamo pelle durante la gara: è la nostra forza”