La rassegna stampa di oggi sul Torino commenta la sconfitta del Toro contro la Sampdoria e apre di nuovo ai gravi problemi di classifica dei granata, che ora devono pensare a come rimontare.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Il Toro torna a zero, è festa Samp

Nemmeno un tiro granata in porta: Candreva castiga

Nicola: “La sosta: ok. Sono arrabbiato, voglio cattiveria”

“Notevole mole di gioco, ma poca ferocia e qualità fra trequarti e attacco. Bisogna fare autocritica: la sconfitta ci deve bruciare”

La Stampa: Il Toro gioca ma non tira ed è castigato. Il ko con la Samp lo ricaccia nei guai

Occasione sprecata dopo la grande rimonta sul Sassuolo. Le rivali allungano e dopo la sosta ci sarà il derby: per salvarsi, vietati altri errori

La Repubblica: Nicola pensa già al derby: “Se ha vinto il Benevento, può farlo anche il Toro”

L’allenatore sul match con la Samp: “C’è rabbia, potevamo vincerla”. Belotti: “Dopo il Covid ho avuto un periodo difficile, ma adesso sto bene”

La Gazzetta dello Sport: Toro affaticato

Candreva segna e la Samp difende. La rimonta granata stavolta non riesce

Corriere Torino: Toro, solo rabbia

Nicola archivia il ko con la Samp, ora sosta e derby: “Errori in rifinitura, ma non è un passo indietro. Costruito tanto, il pari sarebbe stato sacrosanto”