La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: fallimento granata, un anno difficilissimo. Dalla prima squadra alla Primavera

La rassegna stampa di oggi sul Torino prova a entrare dentro il mondo granata per capire le origini di questo fallimento sportivo che coinvolge prima squadra e primavera.

Tuttosport: Toro, è un fallimento totale

Incubo retrocessione in un flop a 360 gradi

Primavera da B, Coppitelli bis?

Cottafava, l’uomo di Vagnati, rimane in bilico. Ora però si muove Cairo che rivuole l’uomo delle due Coppe

La Stampa: Primavera Toro da vanto a fallimento. Tutti gli errori che pesano sul futuro

La squadra, fiore all’occhiello da sempre del club granata, occupa il penultimo posto e rischia la retrocessione. L’esonero di Cottafava sarebbe un unicum, ma nessun elemento in questa stagione si è affacciato alla prima squadra

CronacaQui: Il Toro nella bagarre salvezza. E alla ripresa c’è già il derby

Contro la Samp, i ragazzi di Nicola non hanno mai tirato

La Repubblica: Dal derby in poi al Toro servono 12 punti per la salvezza

La Gazzetta dello Sport: Ricarica Toro

Sosta d’oro, Nicola lavora per la svolta

Corriere Torino: Toro, uomini salvezza

Nicola conta sulla sosta per riportare al top Singo e Baselli. A Belotti farà bene l’azzurro. Ci vorranno invece tre settimane piene per vedere Nkoulou in campo