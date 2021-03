La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Cairo cambia volto al Toro. E De Biasi è convinto che con Nicola ci sarà la salvezza

Tuttosport: Buchi Toro, Cairo corre ai ripari

Società debole e flop: nuove idee per un super dg

Riecco Coppitelli, subito in campo: rialzatevi ragazzi

Per l’allenatore, imposto da Cairo, rinnovo automatico in caso di salvezza della Primavera. “Il legame con il Toro è rimasto forte”

La Stampa: “Al Toro auguro Nicola per tanti anni. Juve, il ricambio c’è, chissà se adatto”

De Biasi. L’allenatore dell’Azerbaigian stasera all’Allianz contro il Portogallo per le qualificazioni mondiali: “Belotti sta pagando anche gli strascichi del Covid. Per lo scudetto dico l’Inter, ma criticare Cr7 non ha proprio senso”

CronacaQui: L’aria della Nazionale per Sirigu e il Gallo per potersi ritrovare

La Repubblica: De Biasi: “In Italia non si può più allenare. Meglio l’Azerbaigian”

La Gazzetta dello Sport: Toro, volata in fascia

Singo e Ansaldi le frecce salvezza. È record di cross

Corriere Torino: La rincorsa di Lukic

Un inizio di stagione super dietro alle punte, poi il Codi, il ritorno da mezzala e la panchina. La sua corsa e qualità servono al Toro per andare all’attacco