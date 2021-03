La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal calciomercato alla lotta per la salvezza, tutti i temi toccati dai quotidiani in edicola

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per la salvezza ma anche pensando al futuro. Tra giocatori in Nazionale e calciomercato…

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, salva i tuoi piccoli!

Ai bimbi serve qualcosa di granata in cui credere

Singo, l’offerta Reds. Ma c’è anche il Milan

Gli inglesi hanno inviato una proposta d’acquisto di 20 milioni: il Toro ha risposto di no

La Stampa: Izzo, la delusione azzurra è carburante per il Toro

La parabola del 29enne prima escluso da Giampaolo e ora pietra miliare con Nicola. Il centrale non convocato da Mancini in Nazionale è una garanzia, però, per la difesa granata

CronacaQui: Ripresa granata in vista del derby. Obiettivo: recuperare Lukic

La squadra di Nicola torna ad allenarsi senza i nazionali

La Gazzetta dello Sport: Al centro del Toro

Lukic a tutto ritmo. Ripartenza Baselli, c’è voglia di svoltare

Corriere Torino: La rincorsa di Mandragora

Ha ritrovato la Nazionale. E con il Toro proverà a scalare le gerarchie per l’Europeo