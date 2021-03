La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro guarda a recuperare i giocatori chiave ma pensa già anche al futuro

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si stia preparando per il futuro sia in campo, sia sul calciomercato.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro: il mercato che verrà

Con Belotti quattro colpi

Senza il Gallo sarà rivoluzione

Granata salvi, ma Belotti ceduto: squadra da rifare anche con l’incasso della vendita (si parla di 35 milioni)

La Stampa: Calcio, playstation e Lazio. Il sogno infranto di Daniel

Il 19enne morto tragicamente aveva scelto il Toro per crescere e diventare un professionista

CronacaQui: Muore ex Primavera: “Un ragazzo d’oro”

Urbano Cairo ricorda il 19enne Daniel Guerrini

La Gazzetta dello Sport: Izzo all’attacco

Obiettivi da leader: salvare il Toro e conquistare la Nazionale

Corriere Torino: Calvario Nkoulou

Un mese esatto di battaglia anti Covid: lotta a tratti anche dura. Ieri era ancora positivo, ma ora sta meglio. Con Nicolas il Toro era “blindato”