Torino, la rassegna stampa di oggi 21 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: manovre di calciomercato per la squadra di Giampaolo, altre analisi post gara con la Fiorentina

La rassegna stampa di oggi sul Torino presenta ulteriori analisi sulla sconfitta contro la Fiorentina e apre ai temi di calciomercato, quando mancano due settimane dal termine della campagna di rafforzamento.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, assalto Andersen

Ferrari, c’è maretta. Torreira, l’Atletico insiste: e Vera risale

“Il Toro? Una mucca”

Graziani dall’ospedale in tv subito duro: “Granata non in campo: sono rimasti a casa”

La Stampa: Toro, cercasi regista. E in fretta. Schone è l’alternativa a Torreira

A Firenze i granata hanno mostrato qualche segnale incoraggiante nonostante la sconfitta. Ma nella ripresa si è notata una lacuna a centrocampo: l’olandese del Genoa è il piano B del club

La Gazzetta dello Sport: Giampaolo e il nuovo Toro. Ecco i grandi temi sulla lavagna del tecnico

A Firenze i primi risultati su personalità, pressing, organizzazione e possesso. Ora s’impone la fase 2

Corriere Torino: Bicchiere mezzo pieno

Il Toro riparte dal primo tempo di Firenze: segnali incoraggianti per applicazione, organizzazione e a tratti personalità. Con un paio di innesti…